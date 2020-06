Condove: il 3 e 4 luglio la prima di "Noi, i figli della Monce"

L'estate alle porte e la ripresa delle attività cinematografiche regala, come auspicavano gli organizzatori, la prima assoluta di "Noi, i figli della Monce-Storia e storie di una fabbrica-paese del Novecento", il docu-film prodotto dal Valsusa Filmfest per la regia di Luigi Cantore che racconta non tanto la storia dell'ex Officine Moncenisio, quanto la storia dei suoi figli. Dell'impronta che la fabbrica ha lasciato in tutta la comunità di Condove, ben visibile ancora oggi a distanza di oltre un secolo. Alla conferenza stampa di presentazione di questa mattina, che visto il meteo incerto si è tenuta non davanti al cinema comunale, come previsto, ma nel salone della biblioteca Margherita Hack (con mascherine e opportuno distanziamento fisico), hanno partecipato il sindaco Jacopo Suppo, la vicesindaca Chiara Bonavero, il presidente del Valsusa Filmfest Andrea Galli, la presidente dell'associazione Moonlight Elisabetta Jannon e naturalmente il regista Luigi Cantore.

Le prime tre proiezioni, tutte in programma all'interno dello storico stabilimento, si terranno venerdì 3 luglio alle 21 e sabato 4 alle 17 e alle 21: gli spettatori del film accederanno proprio da quello storico portone in via Torino 19. Le modalità di ingresso del pubblico e la sua disposizione in platea saranno naturalmente regolate in ottemperanza delle misure anti-contagio e delle altre norme vigenti in materia di sicurezza. Le proiezioni si svolgeranno ad ingresso gratuito. Sarà comunque obbligatoria la prenotazione dei posti (fino a loro esaurimento) attraverso una delle seguenti modalità (conferme e variazioni dovranno essere comunicate entro il 29 giugno): via e-mail, con indicazione dei nominativi delle persone e del numero di posti richiesti, agli indirizzi segreteria@valsusafilmfest.it e luigi.cantore@libero.it, via telefono al 347/ 0077000, in forma diretta nelle giornate di mercoledì 17, sabato 20, mercoledì 24 e sabato 27 giugno presso lo spazio esterno del cinema comunale di Condove, in piazza Martiri della Libertà 13, dalle 9 alle 12. Eventuali successive proiezioni del film in date e luoghi da definire verranno comunicate successivamente. Le persone con difficoltà motorie potranno entrare previa segnalazione dall’ingresso dello stabilimento Magnetto Wheels in via Torino 21 (cancello blu).

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 16 giugno 2020