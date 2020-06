Almese: da venerdì 19 il "CineMagnetto" si riaccende

Il grande schermo del Magnetto si accende di nuovo. Dopo il lungo lockdown dovuto alla necessità di combattere ogni contagio da Coronoavirus, il cinema di via Avigliana 17 riapre le sue porte. Tutto pronto per spegnere le luci in sala e accendere il proiettore, dando inizio ad una mini rassegna estiva che permetta di recuperare, a partire dal 19 giugno e fino al 31 luglio, i titoli che erano compresi nell’abbonamento del Cineclub, e che sarebbero altrimenti andati perduti per gli spettatori. «A marzo, per colpa di un virus con la corona, ma molto cattivo, tutti i cinema chiudevano e in pochi giorni tutto il Paese era costretto a fermarsi - conferma Mariella Rocchietti dell’associazione 35 mm che gestiste la rassegna patrocinata dal Comune...

su Luna Nuova di martedì 16 giugno 2020