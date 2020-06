Avigliana, Nicoletta Molinero: sette libri per Milleragazzi

Da pochi giorni sono in libreria i primi titoli della collana “Milleragazzi” di Edizioni Mille, piccola casa editrice torinese “di qualità”. Una collana che deve molto, se non tutto, della sua nascita alla valle. In particolare ad una aviglianese, Nicoletta Molinero, che di libri un po’ se ne intende, visto che per anni è stata animatrice della biblioteca e da sempre cura letture per i più piccoli e non...

Su Luna Nuova di martedì 16 giugno 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!