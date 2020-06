Borgone: «Intitoliamo due vie a Cristoforo Colombo e Vittorio Emanuele II»

Intitolare una piazza o una strada di Borgone a Cristoforo Colombo e a Vittorio Emanuele II: «Perchè se di segnali e rappresaglie è fatta la protesta, io mi oppongo a questa “violenza culturale” con la democrazia. Lo faccio come sindaco, ma soprattutto come uomo». A parlare è il primo cittadino Diego Mele, che in un post pubblicato sul suo profilo facebook nella serata di giovedì 11 giugno ha annunciato l’intenzione di chiedere al consiglio comunale l’approvazione di un’apposita mozione per l’intitolazione di piazze o strade del paese a due dei personaggi della storia le cui statue sono state recentemente imbrattate. L’iniziativa di Mele vuol essere una risposta “locale” alla protesta in corso da parte del movimento anti-razzista contro il presidente Usa Donald...

su Luna Nuova di martedì 16 giugno 2020