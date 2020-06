Condove: a settembre riaprirà il "cinema di comunità"

E poi c’è il cinema di Condove, rarissimo caso di sala proiezioni di proprietà comunale, che è quasi pronto a rialzare il sipario: l’inaugurazione ufficiale della nuova gestione affidata a Valsusa Filmfest e Pro loco, che hanno stipulato un’apposita convenzione con il Comune, si terrà verosimilmente ai primi di settembre. Anche in questo caso, senza pandemia di mezzo, la riapertura avrebbe dovuto avvenire già a cavallo di inverno e primavera, ma inevitabilmente tutto è stato rimandato. Ad annunciare che i tempi sono ormai maturi è stata la vicesindaca ed assessora alla cultura Chiara Bonavero, che ha lavorato in prima persona al progetto, durante l’incontro di sabato in biblioteca per la presentazione del docu-film “Noi siamo i figli della Monce”...

su Luna Nuova di martedì 16 giugno 2020