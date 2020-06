Condove: "I figli della Monce" farà da apripista all’estate culturale

Venerdì 3 e sabato 4 luglio: due date da cerchiolino rosso sul calendario per la comunità di Condove e per quanti hanno vissuto, in prima persona o di riflesso, la storia delle ex Officine Moncenisio. Saranno quelli i due giorni in cui il docufilm “Noi siamo i figli della Monce-Storia e storie di una fabbrica-paese del Novecento”, prodotto dal Valsusa Filmfest per la regia di Luigi Cantore, si svelerà finalmente al pubblico: finalmente perché avrebbe dovuto farlo già il 17 aprile, poi però l’emergenza Coronavirus ha rimandato tutto a tempi migliori. La speranza degli organizzatori era di poter lanciare la prima assoluta già durante l’estate, speranza che ora si concretizza e che acquista anche un valore simbolico: la proiezione del docufilm sulla Monce farà anche da...

su Luna Nuova di martedì 16 giugno 2020