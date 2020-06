S.Didero: il 2021 porterà la scuola antisismica

Se non ci saranno intoppi, la primavera 2021 porterà con sé il cantiere per l’adeguamento anti-sismico dell’edificio scolastico di via Abegg 12, che ospita sia i bambini dell’infanzia (una sezione), sia quelli della primaria (due pluriclassi). L’iter progettuale sta andando avanti e ha come solida base il finanziamento di 136mila euro che l’amministrazione comunale è riuscita ad ottenere dalla Regione Piemonte, a fronte di una stima complessiva dell’intervento che ammonta a circa 200mila euro. Per coprire la spesa prevista, la giunta Lampo ha davanti a sé due strade: se il governo, come negli ultimi anni, stanzierà nuovamente il finanziamento “una tantum” da 50mila euro per i piccoli comuni, e se sarà possibile spenderli per questo tipo di opere, il...

su Luna Nuova di martedì 16 giugno 2020