Almese: riaprono i parchi giochi, con mascherine e distanze

L’ingresso nella “fase 3” dell’emergenza Coronavirus porta con sé, finalmente, anche la riapertura dei parchi giochi: finalmente per i bambini e le famiglie, finalmente perché la loro perdurante chiusura appariva obiettivamente come un’inutile forzatura rispetto a tante scene di “ordinari assembramenti” a cui, dal 4 maggio in avanti, abbiamo un po’ tutti assistito. Da lunedì 15 giugno anche Almese ha dunque riaperto tutte le aree gioco interne ai parchi e ai giardini comunali presenti nel capoluogo e nelle frazioni di Rivera e Milanere, dando così la possibilità a tutti i bambini e i ragazzi di tornare a svagarsi e vivere appieno l’imminente estate. Chiaramente, per accedervi, occorrerà rispettare una serie di comportamenti in ottica anti-contagio...

su Luna Nuova di venerdì 19 giugno 2020