Chianocco: abbagliato dal sole, falcia auto e pedone

È di un ferito, fortunatamente non grave, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto mercoledì 17 giugno a Chianocco lungo la statale 25, in frazione Vernetto, all’altezza del chilometro 43, nei pressi del supermercato “Dpiù”. Erano da poco passate le 17 quando per cause ancora in fase di accertamento una Fiat Punto di colore grigio condotta da A.V., 60 anni di Bussoleno, che stava viaggiando in direzione Torino, ha improvvisamente perso il controllo: forse abbagliato dal sole, come ha raccontato più tardi ai carabinieri intervenuti sul posto, il conducente si è distratto ed è andato a urtare alcuni veicoli che erano parcheggiati lungo la banchina, provocando loro alcuni danni, e contestualmente ha investito un pedone che stava tranquillamente camminando sul marciapiede…

Su Luna Nuova di venerdì 19 giugno 2020