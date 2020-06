Giaveno, la sala consiliare porterà il nome di Luigi Cugno

in futuro la sala consiliare comunale porterà il nome dell’ex sindaco Luigi Cugno. Lo ha annunciato il primo cittadino Carlo Giacone nel corso della seduta di lunedì scorso, durante la quale a Cugno sono stati tributati un minuto di silenzio e un breve ricordo del suo operato politico. Per l’amministrazione si tratta di un primo gesto a ricordo del sindaco scomparso la scorsa settimana, che fu in carica dal 1975 al 1985. Poi appena le norme lo consentiranno a Cugno verrà dedicata una via o una piazza...

Su Luna Nuova di venerdì 19 giugno 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!