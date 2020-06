S.Giorio: sportello postale aperto a singhiozzo, code e disagi

A volte avere un servizio efficiente può rivelarsi controproducente. Sono le contraddizioni che sono state messe a nudo dall’emergenza sanitaria Covid. È il caso di San Giorio, dove il piccolo ufficio postale di piazza Giordano Velino, che per la sua riconosciuta efficienza in tempi normali era già metà del “pellegrinaggio” di utenti anche dai paesi limitrofi, con il servizio a giorni alterni deciso dalle Poste è stato letteralmente preso d’assalto dall’utenza nei giorni d’aperta, creando inevitabili code e malcontento. Già con la Fase 2 e poi con la Fase 3 dell’emergenza in molti Comuni gli uffici postali sono tornati ad essere pienamente operativi. Non è il caso di San Giorio, dove l’apertura continua a singhiozzo, ovvero a giorni alterni, con notevoli disagi, code e tempi lunghi…

Su Luna Nuova di venerdì 19 giugno 2020