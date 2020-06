Niente Assietta a luglio: la Festa del Piemonte sarà virtuale

Niente Assietta per questo 2020 segnato dall'emergenza Coronavirus, ma la 52ª Festa del Piemonte vivrà comunque un'edizione virtuale sbarcando sul web. Lo annunciano in un comunicato gli organizzatori dell’associazione "Festa del Piemonte al colle dell’Assietta", con sede a Rivoli, spiegando che a malincuore, viste le incertezze rispetto alle direttive legislative per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche nei prossimi mesi, si è deciso di annullare l'evento nella sua veste tradizionale: «La manifestazione, pur essendo all’aperto, vede la partecipazione di moltissime persone che salgono al colle dove il territorio stesso non consente la gestione delle disposizioni di sicurezza necessarie per questa tipologia di eventi. Consideriamo, infatti, una priorità assoluta la tutela delle persone prima di qualsiasi altra cosa». E pensare che l'edizione 2020 avrebbe dovuto avere una particolare importanza, dato che quest’anno ricorrono il 50° anniversario dell'istituzione della Regione Piemonte e il 15° della promulgazione dello Statuto regionale.

«Avremmo avuto il coinvolgimento nella rievocazione della battaglia dell’Assietta dei figuranti del Coordinamento Rievocazioni Storiche del 1600-1700, supportati da gruppi storici provenienti da altre nazioni europee, per rendere questa edizione unica attraverso la rievocazione della battaglia. La battaglia dell’Assietta è di particolare rilevanza per la storia della regione Piemonte e l’evento è radicato nella memoria collettiva dei piemontesi. Da più di 50 anni la manifestazione di commemorazione è l’occasione per affermare un carattere identitario dei piemontesi, nell’assoluto rispetto del contesto costituzionale, e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni, in specie quelle linguistiche. Infatti, un momento speciale della manifestazione è rappresentato dalla santa messa che si svolge in lingua piemontese».

Nella giornata di domenica 19 luglio la Festa del Piemonte sarà comunque celebrata attraverso la trasmissione di alcuni video, realizzati nei giorni precedenti e diffusi in differita sui canali social, riguardanti la commemorazione all’obelisco e la santa messa in piemontese. «Festeggeremo, quindi, l’edizione 2020 in modo virtuale, consapevoli di non poter ricreare il clima che ci vuole tutti uniti all’Assietta, ma consapevoli di non tradire una ricorrenza così importante per tutti noi. L’emergenza sanitaria ancora in atto non ci consente di dare vita alla nostra manifestazione in modo pubblico e partecipato ma possiamo, tutti insieme, ugualmente testimoniare la nostra adesione ai festeggiamenti, per quanto simbolici, esponendo dove possibile il Drapò alle nostre finestre e ai nostri balconi. Sarà l’ennesimo segnale di quanto sia importante la nostra terra, il nostro Piemonte». L'appuntamento è dunque su facebook e su youtube il 19 di luglio per una Festa del Piemonte in versione virtuale.