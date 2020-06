Furto in una casa di Bussoleno, arrestata una giovane ladra

Una giovane ladra è stata arrestata ieri sera dai carabinieri della compagnia di Susa in esecuzione di un provvedimento cautelare in carcere per furto aggravato ai danni di persona a minorata difesa. Approfittando del periodo del lockdown durante l'emergenza Coronavirus, la ragazza è entrata all’interno di un’abitazione di Bussoleno, occupata da una donna di 87 anni. Ha iniziato a rovistare nelle stanze, impossessandosi soltanto della somma di 200 euro in contanti poiché, fortunatamente, il cane della proprietaria, che si trovava da sola in casa, ha iniziato ad abbaiare, costringendola a nascondersi dietro l’anta di un armadio della camera da letto. La vittima, accortasi a quel punto della presenza di un'estranea, ha iniziato ad urlare, mettendola in fuga nei campi retrostanti la casa. L’immediato intervento sul posto dei carabinieri segusini ha consentito non solo di riportare alla calma l’anziana e di rassicurarla, con la loro presenza, ma anche di raccogliere elementi utili finalizzati all’identificazione della colpevole: le indagini dei militari dell’Arma proseguono per verificare se la stessa si sia resa autrice di analoghi episodi in valle di Susa.