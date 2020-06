Dante e il violino: "Borgate dal Vivo" debutta on-line dalla Sacra

In questi giorni la Sacra di San Michele sarà protagonista delle riprese per l’evento di apertura del festival culturale “Borgate dal Vivo”, che si svolgerà soltanto via streaming, con una diretta facebook prevista sulle pagine di “Borgate dal Vivo” e della Sacra di San Michele. “A riveder le stelle”, titolo dell’evento in programma, si terrà sabato 27 giugno a partire dalle 21,30: questa 5ª edizione di “Borgate dal Vivo” ha deciso di partire da un luogo magnetico come la Sacra di San Michele nel segno della speranza. Sul palco virtuale ci saranno Elisabetta Bosio, che con il suo violino accompagnerà il tramonto, e Saulo Lucci...

su Luna Nuova di martedì 23 giugno 2020