Vaie: il proprietario dell'Alcar è agli arresti domiciliari

A oggi Alcar Industrie non è formalmente e tecnicamente interessata da alcuna azione giudiziaria, ciò non toglie che tra le organizzazioni sindacali e i lavoratori dello stabilimento metalmeccanico di Vaie, che produce serbatoi e carpenteria per escavatori, regni una grande preoccupazione dopo le ultime vicende che hanno nuovamente coinvolto la famiglia Ginatta e in particolare Matteo Orlando, presidente del cda di Alcar. Giovedì 18 giugno i finanzieri del comando provinciale di Palermo, nel corso dell’operazione Dark Hole, hanno infatti dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal tribunale di Torino nei confronti dell’ex presidente della Blutec Roberto Ginatta, arrestato, del figlio Matteo Orlando Ginatta e di...

su Luna Nuova di martedì 23 giugno 2020