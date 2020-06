Almese: l'Art Bonus targato Finder dona le teche al Ricetto di S.Mauro

Grazie all’Art Bonus, la misura governativa che consente un credito d’imposta a chi effettua delle erogazioni in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, sono ora patrimonio della comunità di Almese le teche espositive che fanno bella mostra di sé all’interno del Ricetto per l’Arte del borgo di San Mauro: la donazione arriva dalla Finder spa, nota azienda almesina leader nella produzione di relè, componenti per l’automazione, apparecchiature per uso civile e terziario. Le teche, acquistate per un importo che si aggira sui 10mila euro, sono quelle utilizzate per la mostra “Arte in Natura 2.0” degli artisti Loris Pavan, artista naturalista, ed Enrico Pol, guardia ecologica volontaria, inaugurata sabato 20 giugno nelle stanze del Ricetto, che resterà visibile fino...

su Luna Nuova di venerdì 26 giugno 2020