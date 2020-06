Almese, lavori Smat finiti: via Roma riaperta col nuovo arredo

Al completamento del Piano di qualificazione urbana manca ormai un solo tassello: il ripristino della fontana di piazza Martiri della Libertà, su cui sono in corso i lavori di allacciamento elettrico che, salvo intoppi, termineranno entro la metà di luglio, consentendo anche la sua illuminazione. Tutto il resto è fatto, compreso il cantiere Smat lungo via Roma per la sostituzione della condotta di adduzione dell’acquedotto, attesa da anni: con la sua ultimazione da ieri, giovedì 25 giugno, è stata anche riaperta al traffico la strada che collega il confine con Villardora a piazza Martiri, dove le auto hanno ripreso a circolare sulla nuova pavimentazione appena realizzata. È stata contestualmente ripristinata anche la viabilità preesistente, con il senso unico da via...

su Luna Nuova di venerdì 26 giugno 2020