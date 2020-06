Pineta del Pampalù, un ricordo marchiato a fuoco

Il bosco ci insegna, soprattutto in periodi di emergenza come questo, che la vita riparte, sempre. Magari diversa, certo, ma non si può arrestare. Un po’, forse non abbastanza, lo abbiamo imparato anche noi e quello che sta succedendo nella pineta del Pampalù dopo il terribile incendio dell’autunno 2017, capace di distruggere 4mila ettari di bosco, arrivando a mettere in pericolo le stesse abitazioni di Mompantero, è lì a mostrarcelo. Da una parte la natura, che ha contrapposto una tavolozza di colori, ben visibile in questo momento, al nero oppressivo di fusti e rami carbonizzati. Dall’altra, nel suo piccolo, l’uomo, che sta cercando di salvare il salvabile su quella montagna bruciata, per portarla a farla rivirare verso il verde…

Su Luna Nuova di venerdì 26 giugno 2020