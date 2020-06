Valle di Susa: oggi arriva il “Furgone del cuore”

Il sogno è realtà. E il furgone solidale si materializzerà in valle di Susa già questa mattina. Nonostante l’emergenza Covid-19, in tempi record è stata portata a termine l’iniziativa i “Progetti del Cuore” che ha visto l’Unione montana Valle Susa farsi promotrice della raccolta fondi per il trasporto solidale. “Progetti del Cuore” è un’organizzazione che fa capo a “Progetti di utilità sociale srl” di Milano, è presieduta dalla cantante Annalisa Minetti e si occupa di sostenere situazioni e problematiche legate alle fasce più deboli della società. Tra le attività svolte c’è quella del progetto di mobilità che ha già visto sinora consegnare sul territorio nazionale ben 522 mezzi per il trasporto di cittadini diversamente abili…

Su Luna Nuova di venerdì 26 giugno 2020