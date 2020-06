Alta valle: tre paesi senza medico di base, l'ira dei sindaci

Gli abitanti di Gravere, Chiomonte ed Exilles rischiano di trascorrere l’estate senza avere un medico di famiglia. La decisione della dottoressa Daniela Ceresetti, arrivata in sostituzione del medico condotto Lello Humbert, andato in pensione, di trasferirsi a Susa per coprire il posto in carenza dopo il pensionamento di Pierangelo Giorio, ha creato il “buco” nell’organico dei medici di base valsusini. «Venerdì 26 giugno siamo venuti a conoscenza, nostro malgrado e senza alcun preavviso, che l’Asl To3, a far data dal 1º luglio, ha sospeso il servizio medico presso gli ambulatori di Exilles (una volta a settimana) e di Gravere (due volte a settimana), mantenendo quello di Chiomonte, ma riducendone l’apertura da quattro volte ad una sola volta la settimana per tre ore - lamentano i tre sindaci Piero Nurisso, Michelangelo Castellano e Roberto Garbati - Tale decisione potrà anche influenzare la permanenza della farmacia a Chiomonte e di questo abbiamo già informato anche il Prefetto e per evitare che si consolidi un’ulteriore perdita di servizi penalizzando i territori di riferimento ed in particolare le persone anziane che hanno più difficoltà a spostarsi». «La decisione della dottoressa Ceresetti rispetta una sua prerogativa, quella di ricoprire un incarico in regime di titolarità a Susa, dove era presente già in precedenza una zona carente - fanno sapere dall’Asl To3 - Tuttavia fin dallo scorso marzo abbiamo segnalato l’esistenza di una zona carente tra Chiomonte, Exilles e Gravere, in seguito al pensionamento del dottor Humbert. Nei prossimi mesi la zona sarà nuovamente coperta grazie all’inserimento di un nuovo medico. Nel frattempo, già nei prossimi giorni, incontreremo i sindaci per valutare la possibilità di una soluzione che consenta di mitigare il disagio per i mesi estivi».