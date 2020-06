Bussoleno: la musica riparte, ma non con le solite note

Entrano alla spicciolata. I “legni” dall’ingresso principale, gli “ottoni” da quello secondario. L’ambiente è compassato e rilassato, anche se siamo di fronte a quella che in un certo senso è una data storica per la Società filarmonica di Bussoleno. Venerdì infatti una parte degli 85 musici che compongono uno dei più apprezzati ensemble bandistici valsusini ha ripreso, dopo quattro mesi, le prove d’insieme, assolutamente vietate nelle lunghe settimane di lockdown e ancora sconsigliate, per ovvi motivi di assembramento in locali chiusi, nelle fasi 2 e 3. La banda bussolenese è la prima a farlo e c’è un po’ di curiosità sulle modalità con cui metterà in pratica le direttive emanate dall’Anbima sulla scorta dell’ultimo Dpcm in materia…

