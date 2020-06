Condove, tutto come prima al poliambulatorio: domani si riparte

Da domani, mercoledì 1° luglio, il poliambulatorio riparte a pieno regime. La conferma è arrivata ieri sul tavolo del sindaco Jacopo Suppo attraverso una comunicazione ufficiale inviata all’amministrazione comunale dal dottor Mauro Occhi, direttore del distretto sanitario val Susa-val Sangone dell’Asl To3: una conferma che fuga una volta per tutte le preoccupazioni circolate nelle scorse settimane tra alcuni cittadini, di cui anche il gruppo di minoranza si era fatto portavoce in consiglio comunale, in merito all’eventualità che, una volta superata l’emergenza Coronavirus, il poliambulatorio non avesse più ripreso tutti i servizi precedentemente in funzione. Un timore dettato dal fatto che, durante la fase acuta dell’emergenza, la struttura di piazza...

su Luna Nuova di martedì 30 giugno 2020