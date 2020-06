Da aziende e Unione montana un Doblò al Conisa coi "Progetti del Cuore"

Da venerdì 26 giugno il Conisa può contare su un Fiat Doblò nuovo di zecca completamente attrezzato per tutti i servizi di pubblica utilità, oltre che per lo spostamento dei ragazzi in difficoltà e delle persone diversamente abili del territorio. Il dono è frutto dell’operazione nata nei mesi scorsi dalla sinergia fra l’Unione montana Valle Susa, oltre una sessantina di aziende del territorio e il Conisa all’interno dei “Progetti del Cuore”, organizzazione che fa capo a “Progetti di utilità sociale srl” di Milano, presieduta dalla cantante Annalisa Minetti, e che si occupa di sostenere situazioni e problematiche legate alle fasce più deboli della società. L’inaugurazione si è svolta venerdì mattina nell’incantevole scenario del ristopub “Il Feudo” di San Giorio: a fare gli...

su Luna Nuova di martedì 30 giugno 2020