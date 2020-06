Giaveno, Stefano Sottile 2,21 metri sopra il cielo

Un debutto mondiale per la rinnovata pista d’atleti dello stadio Torta di Giaveno: giovedì sera l’impianto di via Taravellera ha ospitato “Jam(p) session. Italia vs resto del mondo”, meeting di salto in alto diffuso su vari impianti sportivi collegati attraverso la rete digitale. Lo stadio cittadino ha portato fortuna agli atleti italiani, in particolare al valsangonese Stefano Sottile, che ieri sera ha vinto la gara online dei campioni saltando 2,21 metri, a pari merito con Gianmarco “Gimbo” Tamberi, che ha saltato ad Ancona. I due hanno battuto il resto del mondo rappresentato dal bahamense Jamal Wilson e al tedesco Mateusz Przybylko, che hanno preso parte alla sfida dai rispettivi paesi. Tutti atleti da 2,30...

Su Luna Nuova di martedì 30 giugno 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!