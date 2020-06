Rubiana: un Col del Lys ridotto ma "dal vivo"

La notizia è che domenica 5 luglio la commemorazione al Colle del Lys si farà, finalmente “in presenza” e non più “a distanza”: una bella novità per i tempi che corrono, visto che 25 Aprile, 1° maggio, 2 Giugno e tutte le altre celebrazioni locali in memoria dei caduti partigiani si sono svolte quest’anno rigorosamente “a distanza”. L’oratore ufficiale sarà il dottor Oscar Bertetto, per restare in tema con le tante questioni sanitarie aperte dalla pandemia di Coronavirus. C’è però un inevitabile rovescio della medaglia, che nel rispetto delle perduranti restrizioni sociali anti-Covid porta con sé un forzato ridimensionamento del programma, a cominciare da tutti quei momenti che, per natura, prevedevano assembramenti di persone: niente concerto...

su Luna Nuova di martedì 30 giugno 2020