Traffico: altra svolta a Bardonecchia, via Medail sarà tutta pedonale

Da sabato scorso e sino a domenica 27 settembre dalle 9 alle 24, cambiano gli orari e le modalità di fruizione della Ztl ed i percorsi delle navette urbane che, non transiteranno più in via Medail, trasformano la più famosa arteria centrale, tradizionale via del passeggio e dello shopping, che unisce Borgovecchio, con Borgonuovo, da Zona a transitabilità limitata ad area transitabile solo a piedi. I pass sin qui concessi per introdursi nella Ztl vengono dunque sospesi sino a fine settembre, con poche eccezioni riconosciute, ad esempio ai diversamente abili, ai possessori di garage e di posti auto, più in generale a chi ne ha effettivamente necessità come i corrieri che potranno consegnare le merci, tra le 9 e le 15…

Su Luna Nuova di martedì 30 giugno 2020