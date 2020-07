Almese: emergenza Covid, rinviato il cantiere alla scuola media

Ultimato il primo lotto nel settembre scorso, i lavori del secondo avrebbero dovuto riprendere l’8 giugno per tirare dritto fino a fine 2020, consegnando già a settembre un’ala riqualificata della scuola secondaria di primo grado Riva Rocci. Poi, però, ecco il colpo di scena: la ditta appaltatrice, un’associazione temporanea d’impresa composta da Loris Costruzioni di Florio Loris di Basciano (Teramo) e Mar Appalti srl di Penna Sant’Andrea (Teramo), ha preferito rinunciare e rimandare il tutto, d’intesa con l’amministrazione comunale, alla fine del prossimo anno scolastico 2020-21. Il motivo risiede, come facilmente prevedibile, nell’emergenza Coronavirus: «L’impresa appaltatrice - spiega la sindaca Ombretta Bertolo - non ha trovato le condizioni per...

su Luna Nuova di venerdì 3 luglio 2020