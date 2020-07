Città Metropolitana, l'accusa di Carena: «I soldi ci sono e non si spendono»

«Abbiamo 75 milioni di avanzo di amministrazione e non li spendiamo, quando sarebbe necessario farlo il più in fretta possibile, soprattutto nei settori dell’edilizia scolastica e della messa in sicurezza idrogeologica del territorio, tra i nostri settori primari di intervento». L’appello, accorato e anche un po’ arrabbiato, arriva da Mauro Carena, sindaco di Moncenisio e consigliere della Città metropolitana, dopo l’ultima assemblea del consiglio metropolitano, chiamata ad approvare la prima variazione dopo il consuntivo nella giornata di mercoledì. «Dopo aver approvato un consuntivo in cui emerge l’esistenza di un avanzo libero di 75 milioni di euro, applicabile subito, mi sarei aspettato una lunga serie di interventi di un certo peso sul territorio, invece sono emersi soltanto lavori molto piccoli, con molti cantieri che, forse, potranno prendere forma a partire solo dal 2021 - si infervora Carena - non è possibile che ci sia questa immobilità, il nostro ente ha in sè delle professionalità e delle eccellenze invidiabili, con profondi legami con il territorio, ma occorre sfruttarle, non si possono lasciare fermi tutti questi soldi; non ci fossero, ma ci sono, e soprattutto il territorio ne ha un profondo bisogno, perchè sempre rimandare?»...

Su Luna Nuova di venerdì 3 luglio 2020