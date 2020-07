Giaveno, bilancio 2019 senza scossoni. «Conti a posto e pagamenti puntuali»

«Il Comune presenta i conti in ordine ed in equilibrio finanziario, come dimostrato dai fatti e certificato dai Revisori. I Revisori hanno attestato anche che questo Comune paga tempestivamente i propri debiti. Cosa non così scontata guardando ad altre realtà». Parola dell’assessore al bilancio Vladimiro Colombo, a margine della seduta del consiglio comunale che lunedì ha approvato il consuntivo 2019...

Su Luna Nuova di venerdì 3 luglio 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!