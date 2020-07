Oltre 300 firme per la petizione che chiede più informazione dai Comuni

Oltre 300 firme, una buona metà di residenti a Oulx, e le altre suddivise fra villeggianti e residenti nei comuni limitrofi, per chiedere maggiore confronto e partecipazione su un tema come il Tav, con il cantiere dei conci tra Salbertrand e Oulx ormai dietro l’angolo, che diventa sempre più caldo anche in alta valle. Sono state depositate nella giornata di lunedì presso il municipio di Oulx. «La decisione di sottoporre all’amministrazione di Oulx questa petizione nasce dalla consapevolezza che ad essere interessati dalla situazione, delle realizzazione del cantiere di Salbertrand c’e il Comune di Oulx e altri Comuni dell’alta valle che potrebbero essere raggiunti dalle polveri e che sul turismo costruiscono la loro fragile economia - sottolineano i primi firmatari Angelo Bonnet, Franco Trivero, Amedeo Pereno e Paolo Blanc - Negli anni spesso gli amministratori hanno ceduto alle lusinghe dei promotori del Tav che affermavano, senza alcun fondamento, che l’opera avrebbe aumentato i flussi turistici e portato lavoro, promettendo compensazioni. Una retorica di parole prive di fondamento di fronte alla devastazione, che lo stesso progetto evidenzia, di un’area la cui fragilità territoriale e idrogeologica è documentata».

Su Luna Nuova di venerdì 3 luglio 2020