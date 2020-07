Riapre la pinacoteca Levis: la montagna di inizio '900 a Chiomonte

La pinacoteca Giuseppe Augusto Levis si veste di nuovo. Storico museo valsusino, la pinacoteca riapre al pubblico, con accesso gratuito, dal 3 luglio al 30 agosto 2020, proponendosi con una nuova veste digitale, in vista di iniziative innovative volte a far scoprire il prezioso patrimonio pittorico a nuovi pubblici. Conservata nel palazzo cinquecentesco Paleologo, la collezione della pinacoteca raccoglie gli affascinanti paesaggi alpini dipinti da Giuseppe Augusto Levis nei primi anni del Novecento: un magnifico nucleo evocativo della memoria della vita dell’alta val Susa del secolo scorso. Oggi il Comune di Chiomonte, con la collaborazione delle associazioni Arteco e L’Eigo y Cuento, intende dare una visibilità nuova a questo patrimonio di grande valore, inserendo la tappa chiomontina in un circuito montano di interesse culturale, paesaggistico, sportivo e enogastronomico a scala regionale e potenzialmente di interesse nazionale e internazionale…

Su Luna Nuova di venerdì 3 luglio 2020