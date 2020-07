S.Antonino: scontro auto-moto sulla statale 25, un ferito

Scontro fra un Nissan Patrol e una moto, stasera poco prima delle 19 sulla statale 25 all'altezza del supermercato Eurospin. Entrambi i mezzi stavano viaggiando in direzione Torino: stando ai primi rilievi compiuti dai carabinieri della stazione di Borgone, intervenuti sul posto, il fuoristrada si trovava in centro strada per girare a sinistra verso il parcheggio del supermercato quando è stato sorpassato dalla moto mentre stava compiendo la svolta. L'impatto è stato inevitabile: il motociclista, sempre rimasto cosciente, è rimasto ferito ed è stato poi trasportato in ospedale con l'elisoccorso del 118.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 7 luglio 2020