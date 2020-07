Dalla Resistenza al Covid: la sanità sul crinale del Col del Lys

GUARDA LA FOTOGALLERY

Un’edizione sicuramente insolita, quella di domenica 5 luglio, per l’annuale manifestazione al Colle del Lys per rendere onore ai 2024 caduti civili e partigiani nelle valli di Lanzo, di Susa, Sangone e Chisone. Un’edizione diversa, resa necessaria dalle norme di distanziamento imposte dall’emergenza Covid: «Un’etica di consapevolezza e di responsabilità individuale e collettiva che - si legge nel documento di intenti sottoscritto da tutti i comuni partecipanti - la Resistenza ci ha tramandato». Tutti al Colle in una giornata di sole splendido, ma tutti con mascherina e rispetto del distanziamento. Ma pur nell’essenzialità del programma, la manifestazione ha avuto un notevole seguito. Presenti i sindaci e i rappresentanti dei comuni delle quattro valli e la presidente...

su Luna Nuova di martedì 7 luglio 2020