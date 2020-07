S.Antonino: auto delle Poste cappotta in via Caduti di Nassiriya

Un'auto di Poste Italiane si è cappottata stamattina intorno alle 11,30 in via Caduti di Nassiriya, all'incrocio con via Codrei e via Vignassa. L'esatta dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma stando alle prime testimonianze la Fiat Panda di colore bianco, proveniente da via Codrei e diretta verso via Caduti di Nassiriya, si è scontrata sull'incrocio con un'altra Fiat Panda di colore marrone che a bassa velocità stava percorrendo via Vignassa da Villarfocchiardo in direzione Sant'Antonino: nella carambola la Panda delle Poste è andata a sbattere contro il muretto di un'abitazione di via Caduti di Nassirya e si è quindi ribaltata sul fianco, con la parte anteriore nella direzione opposta rispetto al senso di marcia. Il conducente, rimasto lievemente ferito, è riuscito ad uscire dall'auto con le proprie gambe ed è poi stato soccorso dall'ambulanza del 118, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco volontari di Borgone-Sant'Antonino, ai permanenti di Susa e alla polizia locale. Fortunatamente illesi i quattro occupanti della Panda marrone, danneggiata nella parte anteriore destra. Non è il primo incidente che si verifica su questo incrocio, caratterizzato da una visibilità scarsa e ingannevole per chi proviene da via Codrei.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 10 luglio 2020