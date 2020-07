Critical Wine: i vini resistenti tornano a fine luglio

Torna, spostato di due mesi e mezzo causa l’emergenza Covid, “Critical Wine”, la manifestazione di vini resistenti che ogni anno attira a Bussoleno migliaia di persone. La nona edizione dovrà anche cambiare location: non più il suggestivo centro storico, con via Walter Fontan, lungodora Gastaldi e piazza del Mulino, bensì, per sottostare agli obblighi di distanziamento e sicurezza sanitaria, ma la più ampia e ariosa piazza Cavalieri di Vittorio Veneto.

Il programma. Venerdì 24 luglio, ore 19 presso La Credenza: presentazione della manifestazione e rinfresco. Sabato 25 luglio: ore 10 visita ad una cantina della valle; ore 10,00 presso il polivalente: mostra fotografica di Diego Fulcheri “No grazie, abbiamo già dato! Grandi opere della val di Susa esistenti e abbandonate: perchè per noi nulla sia più come prima”; ore 14/23 piazza del mercato: apertura stand Critical Wine con degustazione vini e stand gastronomici; ore 14 presso polivalente: apertura laboratorio origami a cura di Cesare e Mariangela; ore 16 eccezionale partecipazione della Confraternita dei Pintoni Attivi; ore 17 Banda degli ottoni a scoppio; ore 19 musica con la Libera Suoneria; ore 20 ena con i “Fornelli in lotta”. Domenica 26 luglio: ore 10/19: riapertura stand Critical Wine con degustazione vini e stand gastronomici; ore 10, riapertura Laboratorio di origami e mostra fotografica; ore 12 piazza del Mercato porchetta e patatine con Mariano e Sandra; ore 14 spettacoli di strada con il Gruppo Atlas Circus; ore 15 Confraternita Pintoni Attivi; ore 16, Banda degli ottoni a scoppio; ore 17 presso il polivalente dibattito sul tema della manifestazione “Di vino, di vendemmie e di vendemmiatori: fare il vino è un’arte,la vendemmia è festa ma anche sudore”: ore 19 chiusura della manifestazione. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto per le spese legali del Movimento No Tav. La manifestazione avrà luogo anche in caso di pioggia.