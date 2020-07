Borgone: operazione "Sentieri puliti" con i volontari

Chissà perchè è accaduto proprio qui, ma le parole di John Kennedy sembra abbiano fatto breccia nel cuore di un gruppo di borgonesi, i quali hanno fatto tesoro della famosa frase “Non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese” e sono partiti su per la montagna armati di buona volontà e di decespugliatori. Questo il senso di un’esperienza, è il caso di dirlo, partita dal basso, e inerpicatasi su sentieri e mulattiere che in alcuni casi erano stati completamente ricolonizzati dalla vegetazione. L’input è partito dai frequentatori delle palestre di roccia, costretti spesso a districarsi in mezzo ai rovi, ma subito hanno aderito diversi volontari, arrivati poi a formare un gruppo di nove: Aldo Girard, Francesco Feroldi, Gianni Castagno, Gigi Masucci, Giorgio Rossetto, Giuseppe Cugno, Renzo Alotto, Roberto Porru e Silvio Girard...

su Luna Nuova di venerdì 10 luglio 2020