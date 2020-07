Ordine e sicurezza. Sono i motivi che hanno indotto l’amministrazione di Coazze a istituire in via sperimentale un tratto di sosta a pagamento nell’ultimo tratto della strada comunale per Pian Neiretto. Fino a domenica 26 luglio, solo la domenica, posteggiare in quel ratto di strada dalle 7,30 alle 12 costerà 4 euro...

Su Luna Nuova di venerdì 10 luglio 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!