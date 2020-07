"L’Arte di (R)esistere": il Ricetto di Almese come Montmartre

Sabato 4 luglio il Ricetto per l’Arte del borgo di San Mauro ha nuovamente trasformato l’Agorà della valle di Susa in una piccola Montmartre, accogliendo la 3ª edizione dell’estemporanea di pittura “L’Arte di (R)esistere” promossa dall’associazione culturale Cumalè in collaborazione con il Comune di Almese. Baciata da una bella giornata di sole, l’iniziativa è stata presentata sotto una nuova formula, con un filo conduttore legato ai temi del ricordo e della memoria, unendo arte e resistenza per non dimenticare: teatro della rassegna è stata la borgata Malatrait III, che fin dal mattino ha accolto gli artisti per le timbrature delle tele nei pressi della lapide ai caduti di località Sabionera. I pittori si sono quindi messi all’opera, chi nei pressi della lapide, chi sulla...

su Luna Nuova di venerdì 10 luglio 2020