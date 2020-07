S.Ambrogio: come rifare la facciata a costo zero

Tra “Bonus facciate” nazionale e “Piano colore” comunale, i santambrogesi hanno la ghiotta occasione di dare un volto nuovo alle loro abitazioni praticamente a costo zero: l’iniziativa sarà presentata in modo approfondito questa sera, venerdì 10 luglio, alle 21 nella sala consiliare di piazza XXV Aprile, durante l’incontro informativo sugli incentivi per il recupero delle facciate organizzato dall’amministrazione comunale. Sarà l’occasione per fare una panoramica su tutti i contributi in vigore per i proprietari che eseguono degli interventi a questo scopo nel biennio 2020-21. A cominciare dalla detrazione fiscale nazionale al 90 per cento per il “Bonus facciate”: si tratta di una detrazione dall’imposta del reddito per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per gli...

su Luna Nuova di venerdì 10 luglio 2020