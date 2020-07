Susa: Davide, il vano inseguimento all'Inps per i 600 euro

I settori della cultura e del turismo sono stati, molto probabilmente, i più colpiti dall’emergenza economica che è seguita, neppure a troppa distanza, alla diffusione del coronavirus. E per chi lavora in un campo che abbraccia tutti e due i comparti le prospettive non sono ancora per nulla felici. Soprattutto chi è iscritto alla gestione separata. Che tanto per cominciare deve ancora vedere gli ormai celebri 600 euro. Sventolati da una parte dall’altra, a seconda della propria convenienza politica, in tante case di partita Iva non sono ancora arrivati. Ne abbiamo un esempio a Susa. Si tratta di Davide Ligas, 34 anni, che di professione fa il consulente per progetti turistico-culturali, in collaborazione con vari enti ed associazioni, come ad esempio il Centro culturale diocesano. La sua azienda si chiama Fogg, da Phileas Fogg, il protagonista del giro del mondo in 80 giorni. Davide l’ha messa in piedi nel 2017, dopo alcuni anni di esperienza come dipendente, sempre nel settore del turismo culturale…

Su Luna Nuova di venerdì 10 luglio 2020