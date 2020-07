Almese, arte e teatro per i centri estivi: al Ricetto il progetto Fenice

Arte e teatro per far vivere una nuova esperienza ai più piccoli: ora il Ricetto del borgo medievale di San Mauro parla anche ai tanti centri estivi del territorio, a cui è rivolto il nuovo progetto “Fenice”. L’iniziativa, iniziata il 22 giugno scorso, proseguirà fino al 31 luglio: il progetto “Fenice” ha aderito al programma “La bella estate” che si colloca all’interno del progetto “2020. Un’estate insieme”, realizzato con la collaborazione di “Fondazione per la scuola” della Compagnia di San Paolo, Ufficio Pio e Consorzio Xkè? Zero Tredici, con l’obiettivo di offrire un’interessante opportunità alle bambine e ai bambini in età tra i 6 e i 13 anni. A curare materialmente lo svolgimento del progetto nell’Agorà della valle di Susa saranno l’associazione culturale Cumalè, che gestisce...

su Luna Nuova di martedì 14 luglio 2020