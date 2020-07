Avigliana, per il turismo monumenti e laghi

La stagione turistica aviglianese punta sui beni faro e sul parco. In particolare la Sacra S.Michele e l’abbazia di S.Antonio di Ranverso saranno raggiungibili anche grazie a due navette con percorsi ed orari pensati per consentire il raggiungimento di entrambi i monumenti, sia dalla stazione ferroviaria che dai parcheggi di attestamento alle porte della città. Per la fruizione del parco invece sono in programma una serie di visite guidate...

Su Luna Nuova di martedì 14 luglio 2020

