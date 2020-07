Di Croce, il sindaco sfiduciato convoca un'assemblea con i cittadini

«Spiegherò cosa è successo e come sono stato fatto fuori». Avernino Di Croce, sindaco di Venaus dal maggio 2019 e sfiduciato nella serata di mercoledì con le contemporanee dimissioni di sette consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, fra cui il vicesindaco Erwin Durbiano e l'assessore Laura Giorio, ha convocato per mercoledì 15 luglio una conferenza stampa ed un incontro con la cittadinanza per svelare i retroscena del colpo di mano con cui è stato fatto decadere dopo soltanto 13 mesi di amministrazione. L'appuntamento è alle 18 presso il salone polivalente di borgata VIII Dicembre.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 14 luglio 2020