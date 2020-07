Moto truccate e sorpassi pericolosi: la stretta dei carabinieri

Nove patenti di guida ritirate e 11 moto sospese dalla circolazione. È il bilancio della decisa stretta che i carabinieri della compagnia di Susa, nel week-end, hanno voluto imprimere alla sicurezza stradale verso le località turistiche, aumentando i controlli sulle principali arterie stradali per garantire la sicurezza alle migliaia di turisti in transito verso l’alta valle di Susa. A Susa, in prossimità dei tornanti del “Belvedere”, proprio dove lo scorso giugno avevano perso la vita due giovani motociclisti, sono state ritirate ben nove patenti di guida per pericolosissimi sorpassi in curva eseguiti a velocità molto elevate.

Durante i controlli i carabinieri hanno anche sospeso dalla circolazione 11 moto a cui i proprietari avevano modificato le caratteristiche costruttive per favorire la velocità e per aumentarne il rumore. Sanzionati anche tre giovani trovati alla guida con modiche sostanze di stupefacente del tipo eroina e hashish. Inoltre sono stati denunciate due persone all’autorità giudiziaria anche per guida in stato di ebbrezza e possesso di marijuana. I servizi di prevenzione proseguiranno ogni fine settimana per garantire la massima sicurezza nei vari luoghi turistici della valle di Susa.