Condove: niente luna park per la festa patronale

Niente giostre, niente luna park. La decisione, nell’aria ormai da diversi giorni, è stata ufficializzata mercoledì dal sindaco Jacopo Suppo, dopo aver incontrato i proprietari delle strutture che solitamente animano la centrale piazza Martiri della Libertà durante la festa patronale, in programma quest’anno nel week-end del 26 luglio. «È stata una decisione difficile da prendere - spiega il primo cittadino - che ha scontentato in primis i proprietari delle giostre e che credo farà storcere il naso ad alcuni condovesi, ma il contesto normativo e “ambientale” ci hanno convinto a procedere in questo modo». Tanto più che l’ultimo Dpcm votato dal parlamento non fa altro che prorogare al 31 luglio le misure già in vigore, aumentando però il livello di attenzione su sagre, fiere...

su Luna Nuova di venerdì 17 luglio 2020