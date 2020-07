Polverizzato il record, Simone Eydallin sul Tetto del Mondo

Simone Eydallin, maestro di sci e istruttore nazionale di sci alpino, sta per entrare nell’albo d’oro dell’Everesting, la performance che prevede di coprire tanto dislivello in salita quanto l’altezza del Tetto del Mondo, l’Everest appunto, nell’arco delle 24 ore. Una disciplina che sta prendendo piede anche e soprattutto in questo periodo di lockdown delle gare podistiche e ciclistiche. Ma il 34enne di Sauze, che nel suo paese è anche consigliere comunale, ha deciso di dare un tocco in più alla sua performance, cercando, e trovando, il record mondiale della specialità, che fino ad ora apparteneva ad un atleta statunitense, che aveva completato gli 8848 metri di dislivello in salita in 11 ore e altrettanti minuti. E per rendere l’idea della strepitosa impresa di Eydallin è sufficiente sapere che l’ha portata a termine in 10 ore e 6 minuti, limando il primato di oltre un’ora…

Su Luna Nuova di venerdì 17 luglio 2020