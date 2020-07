S.Didero: quasi pronto il deposito per i mezzi di Comune e Aib

Salvo intoppi, dovrebbe essere pronto entro la fine del mese di luglio il nuovo deposito a servizio dei mezzi comunali e della squadra Aib, costruito ex novo in piazza Europa a fianco del centro polivalente. I lavori stanno procedendo e volgono ormai al termine: erano iniziati a febbraio ma sono stati ovviamente sospesi per un paio di mesi a causa dell’emergenza Coronavirus. Nonostante questo dovrebbe essere rispettato il cronoprogramma che prevedeva la realizzazione della struttura in un periodo massimo di 180 giorni: il costo ammonta a circa 150mila euro, stanziati dal Comune utilizzando l’avanzo di amministrazione...

su Luna Nuova di venerdì 17 luglio 2020