Susa, un'estate calda per il castello

L’estate che si prospetta alla corte di Adelaide è ricca di appuntamenti culturali e di spettacoli. L’apertura al pubblico dei saloni è avvenuta venerdì 10 luglio e proseguirà fino al 27 di settembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso 15 minuti prima della chiusura) dal venerdì alla domenica. «Nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria abbiamo fortemente voluto la riapertura del Castello, seppur con percorsi di visita limitati e a titolo gratuito - spiega l’assessore alla cultura Cinzia Valerio - La fruizione della struttura non si limiterà solo alla visita delle sale ma è stato creato un ricco calendario di eventi. Centinaia sono le persone che hanno visitato il Castello appena aperto, durante lo scorso fine settimana. E’ certamente di buon auspicio».

«Per i prossimi anni è previsto un ambizioso progetto per l’apertura della struttura ai privati, alle cerimonie e agli eventi - puntualizza il vicesindaco e assessore al turismo Giorgio Montabone - Quest’anno per le difficoltà legate al Covid-19 è stata una corsa contro il tempo ma ci siamo riusciti: è prevista l’organizzazione di eventi di promozione turistica nella sala conferenze del piano terra e negli esterni calendarizzati settimana per settimana: cinema all’aperto, dj set e spettacoli, Tra i tanti eventi siamo riusciti, con soddisfazione, ad avere anche lo spettacolo di Debora Villa il 14 agosto. Un gran bel nome in una splendida cornice per uno spettacolo molto divertente per residenti e turisti».

«Iniziamo Sabato 18 luglio alle 21.30 con la proiezione di Oceania, film di animazione Disney 2016 per tutta la famiglia - aggiunge Stefano Paschero dell’associazione Artemide che cura l’organizzazione degli eventi - La storia parla di un’avventurosa adolescente che intraprende un’epica avventura attraverso l'oceano per salvare il proprio popolo da una terribile maledizione. L’appuntamento è alle 21.30 presso il cortile del castello e il costo è di 3 euro».

Sabato 25 luglio alle 16 il cortile del Castello attende i bimbi dai 3 ai 10 anni per il laboratorio dal titolo “Trasformare” dove potranno realizzazione dei simpatici animali partendo da materiali di riciclo. (costo 5 euro a partecipante). Domenica 26 luglio ritornano le visite teatralizzate de #ilcastelloracconta. Il tema di questo appuntamento sarà Adelaide, signora di Susa. «Visto l’assenza del Torneo storico dei Borghi a causa dell’emergenza sanitaria, abbiamo voluto proporre una visita su questo tema per respirare un po’ l’atmosfera magica dei giorni del Palio», osserva Paschero.

Sabato 1° agosto torna il cinema con la proiezione del film Smetto quando voglio, brillante commedia italiana del 2014 diretto da Sydney Sibilia. È la storia di un gruppo di brillanti ricercatori universitari che tentano di uscire dall’impasse lavorativa ed esistenziale della precarietà cronica, producendo e spacciando smart drugs. L’appuntamento è alle 21.30 e il costo è di 3 euro. Domenica 2 agosto dalle 16 via aspetta “A spasso con il conservatore”, Enrica Calabria, conservatore della sezione archeologica del Castello, in una particolare visita guidata racconterà curiosità e particolari delle collezioni dl castello. Sabato 8 agosto torna l’appuntamento con Polvere di stelle. Aperitivo, dj set e musica accompagneranno una serata di festa con la partecipazione dell’associazione Astrofili segusini che ci accompagneranno alla scoperta dei segreti della volta celeste. Venerdì 14 agosto sarà Debora Villa con il suo recital estivo “20 di risate” ad allietare il pubblico. L’evento è inserito nel programma di Borgate dal vivo curato dall’associazione Revejo. Come un jukebox la comica si accenderà a richiesta dando vita ai monologhi che l’hanno accompagnata nei sui primi 20 anni di palco. Il pubblico sarà coinvolto dall’inizio in questo rutilante one woman show in cui si parlerà di tutto. Dalle favole alla gravidanza; dai problemi dell’età alle riflessioni sul tempo; da Aristotele ad Eva; da Pioltello a qui.