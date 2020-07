Caprie: l'ex sindaco Chirio e Bonaudo lasciano il consiglio comunale

L'ex sindaco Paolo Chirio, attuale capogruppo di minoranza, e il consigliere Giorgio Bonaudo lasciano il consiglio comunale: le loro dimissioni sono state depositate oggi presso gli uffici comunali. «Bonaudo ed io abbiamo deciso di rassegnare le dimissioni in questo periodo sia per motivi personali, sia per consentire un ricambio dei candidati all'interno della nostra lista - spiega Chirio - ritengo sia utile che anche i più giovani facciano esperienza da consiglieri comunali: la “staffetta” era stata decisa all'indomani delle elezioni. Penso che dopo un anno, abbondante causa Covid, sia il momento giusto per iniziare un ricambio in tal senso». Resta invece al suo posto l'altro rappresentante del gruppo consiliare "Caprie Bene Comune", il giovane Federico Sambri, che a questo punto assumerà la carica di capogruppo. Sulla carta, guardando i primi due esclusi alle ultime elezioni amministrative, i candidati a sostituire Chirio e Bonaudo sono Adriana Gronchi e Dilvo Ivul, due vecchie conoscenze del consiglio comunale.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 21 luglio 2020