Caprie, l’ex sindaco Chirio lascia: «Quattro risultati di cui vado fiero»

Dopo 11 anni ininterrotti sui banchi del consiglio comunale, l’ex sindaco Paolo Chirio ha deciso di interrompere, almeno per ora, la sua esperienza amministrativa, e come lui il consigliere Giorgio Bonaudo, già nella sua maggioranza durante lo scorso mandato. Il gruppo di minoranza “Caprie Bene Comune” va dunque incontro ad un deciso ricambio, a poco più di un anno dalle ultime elezioni amministrative. Le loro dimissioni erano ormai nell’aria da qualche settimana: la scelta è stata quella di depositarle presso gli uffici comunali venerdì 17 luglio per evitare di obbligare il Comune a indire un consiglio comunale ad hoc soltanto per la loro surroga, che come da regolamento deve avvenire entro 10 giorni dalla presentazione. Si è così atteso il primo...

su Luna Nuova di martedì 21 luglio 2020